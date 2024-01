Liguria, zootecnia: sostegno della Regione agli allevatori in difficoltà

Regione Liguria conferma dell’aiuto economico a Condifesa per promuovere la stipula di polizze assicurative a favore degli allevatori per coprire i costi di smaltimento dei capi di bestiame morti. "Una norma a cui ho lavorato molto negli ultimi anni - sostiene Stefano Mai, presidente del gruppo leghista in consiglio regionale - e che ha portato a ottimi risultati. Si vuole continuare a garantire un sostegno a favore della stipula di contratti agevolati tramite contributi pubblici che andranno così a coprire la maggior parte del costo delle polizze".

"Il valore assicurato oggi per il comparto zootecnico - puntualizza Mai - è stato di 4 milioni e 600mila euro, per un totale di 175 certificati assicurativi agevolati, di cui 100 nuove aziende nel 2023. La Regione ha inoltre voluto estendere la possibilità di sottoscrizione delle polizze anche a floricoltori e olivicoltori, per il risarcimento dei danni a strutture da calamità naturali e per fitopatie o infestazioni parassitarie. Un aiuto importante per le aziende liguri, considerando che in totale si è assicurato un valore di 75 milioni di euro e sono state 600 le aziende che hanno sottoscritto la polizza".

"Condifesa Liguria svolge attività di consulenza e assistenza alle aziende agricole assicurate in funzione dell’erogazione dei contributi pubblici da parte di Comunità Europea, Ministero e Regione Liguria in collaborazione con le Associazioni Agricole di riferimento territoriale. Un grazie a Pier Luigi Cesio e Roberto Minuto, rispettivamente Presidente e Direttore di Condifesa Liguria, per l'ottimo lavoro - conclude - che stanno portando avanti”.