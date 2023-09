Liguria: viabilità autostradale, presentato il piano dei lavori autunnali

Terminato il piano estivo 2023, che ha permesso una riduzione dei cantieri più impattanti su tutta la rete autostradale ligure, è stata presentata dal tavolo tecnico sulla viabilità la programmazione dei lavori per il mese di settembre. Dall’incontro tra Regione Liguria, Mit, Anci, Anas e i rappresentanti delle concessionarie, è emerso l’impegno delle società a programmare le lavorazioni più rilevanti in modo da rendere il più fluido possibile il traffico in vista degli ultimi spostamenti estivi, della ripresa delle scuole e del Salone Nautico 2023, a Genova dal 21 al 26 settembre e anche dell’Assemblea nazionale annuale di Anci, a Genova dal 24 al 26 ottobre. Tenuto conto di questo, a vedere il maggior numero di cantierizzazioni nei prossimi mesi, seppur inferiori rispetto allo scorso anno, sarà la tratta tra Savona e Ventimiglia.

“Grazie alla collaborazione con i concessionari abbiamo ottenuto di prolungare l’alleggerimento dei cantieri per tutto il mese di settembre, che negli ultimi anni è diventato sempre di più la coda lunga dell’estate e degli spostamenti per le vacanze – spiega l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – e che, complice il bel tempo, sta facendo registrare flussi turistici importanti sulle nostre riviere. Un’attenzione estesa anche ai giorni del Salone Nautico Internazionale, che attira migliaia di appassionati e visitatori a Genova. Come ogni anno, inoltre, la programmazione dei cantieri verrà rimodulata in occasione dei ponti invernali e per le festività di Natale e Capodanno”.

Per quanto riguarda la viabilità extra autostradale, nel mese di settembre Anas riprenderà le lavorazioni per la realizzazione della passerella pedonale a Borghetto Spirito, dove si renderà necessario inserire un senso unico alternato. Il termine dei lavori è previsto a dicembre. Il tavolo si riunirà nuovamente nelle prime settimane di ottobre.

Nei weekend estivi sull'autostrada ligure ci sono state code apocalittiche, parliamo di 24 chilometri nel tratto dell'A10 tra Ventimiglia e Genova. Sicuramente un disagio importante che occorre in tutti i modi risolvere. L'alleggerimento dei cantieri è sicuramente un grande passo in avanti, ma è impensabile e inaccettabile che durante il periodo estivo si siano verificate code di questa portata, considerando il flusso turistico della stagione. I lavori andrebbero portati avanti durante il periodo invernale piuttosto. Mesi fa anche il presidente della Liguria, Giovanni Toti aveva giudicato il quadro davvero intollerabile e lui stesso aveva convocato la società di gestione per una programmazione migliore dei lavori.