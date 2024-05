Liguria verso elezioni, Schlein a Telenord: "Orlando candidato autorevole per profilo personale, serve un percorso comune"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ospite del direttore di Telenord Giampiero Timossi per un Primo Piano, la segretaria del Pd Elly Schlein esprime apprezzamento per l'ipotesi della candidatura di Andrea Orlando alla presidenza della Liguria, nell'eventualità di elezioni anticipate. "Orlando, per percorso e profilo personale, è molto autorevole e si è messo a disposizione di un cammino unitario in una prospettiva che per noi parte da un progetto. Noi vogliamo dare un'alternativa alla destra su grandi temi come la sanità pubblica, un piano industriale, un turismo non predatorio, il lavoro dei giovani, il salario minimo, perché sotto i 9 euro all'ora non è salario ma schiavitù".