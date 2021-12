Liguria, venti fino a 110 km/h: venerdì allerta per burrasca nel centro-ponente

di Edoardo Cozza

Il centro meteo di Arpal ha emanato l'avviso valido per tutta la giornata di domani: atteso anche un aumento del moto ondoso, soprattutto a centro regione

Il Centro Meteo Arpal ha emanato l'avviso meteorologico per vento di burrasca forte per domani, venerdì 3 dicembre per il centro-ponente. Dalla serata di oggi è attesa una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali fino a burrasca sulle stesse zone, con raffiche fino a 90-100 km/h, e forti sui bacini marittimi e padani di levante con raffiche fino 70 km/h. Da domani sin dalle prime ore del mattino sono attesi venti settentrionali con intensità di burrasca forte sul centro e sul ponente e possibili raffiche fino 100-110 km/h, e di burrasca sul levante con raffiche fino a 90-100 km/h possibili. E' attesa una graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Sabato 4 dicembre nella seconda parte della giornata è poi attesa una nuova intensificazione della ventilazione da ovest/sud-ovest con intensità fino a forte sul ponente a e localmente forte sul levante, con aumento del moto ondoso per onda da sud-ovest fino a mare localmente agitato sul centro e levante e sui capi esposti del ponente.