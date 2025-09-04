Liguria: uno studente su sei non ha cittadinanza italiana, terza regione per incidenza di scolari stranieri

In Liguria, uno studente su sei non possiede la cittadinanza italiana. È quanto emerge dal nuovo report di Save the Children “Chiamami col mio nome. Un’indagine sugli studenti con background migratorio nelle scuole italiane”, pubblicato in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. La regione si posiziona al terzo posto in Italia per incidenza di studenti senza cittadinanza, dopo Emilia-Romagna e Lombardia.

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativi all’anno scolastico 2022/2023, in Liguria sono 28.828 gli alunni con cittadinanza non italiana. Di questi, 4.985 frequentano la scuola dell’infanzia (17,9%), 10.426 la scuola primaria (18,9%), 5.988 la secondaria di primo grado (16,1%) e 7.429 la secondaria di secondo grado (12%).

La classifica nazionale vede in testa l’Emilia-Romagna con il 18,4% di studenti senza cittadinanza sul totale, seguita dalla Lombardia (17,1%) e dalla Liguria (15,8%). Veneto (15,2%) e Toscana (15,1%) completano le prime cinque posizioni. Le percentuali più basse si registrano invece in Molise, Puglia, Campania e Sardegna, tutte sotto il 4%.

Il report denuncia anche le difficoltà strutturali che incontrano gli studenti con background migratorio: ritardi scolastici, maggiore rischio di dispersione e abbandono, minori opportunità di proseguire gli studi. “Per molti di loro – afferma Save the Children – la scuola rappresenta un percorso a ostacoli, che compromette aspirazioni e futuro”.

Anche sul fronte universitario emergono criticità. Solo il 3,9% degli studenti residenti iscritti all’università nell’anno accademico 2022-2023 era di origine straniera senza cittadinanza italiana, pari a 71.675 persone. Tuttavia, alcune regioni presentano incidenze ben superiori alla media nazionale: in Piemonte quasi uno studente su dieci (8,2%) è senza cittadinanza, seguito dalla Liguria (6,7%) e dall’Emilia-Romagna (6,5%).

