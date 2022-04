Liguria, una cabina di regia per lo sviluppo delle energie rinnovabili

di Redazione

L'assessore Benveduti: "Definirà gli indirizzi del nuovo piano energetico regionale coinvolgendo i portatori di interessi, stakeholder e soggetti tecnici"

La Regione Liguria costituirà una "cabina di regia" per incentivare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili nell'ambito del nuovo Piano energetico e ambientale regionale 2023-2027.

Lo comunica l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del consigliere Paolo Ugolini (M5S).

"L'istituzione della cabina di regia è prevista da una delibera approvata oggi in Giunta, - spiega Benveduti - definirà gli indirizzi del nuovo piano energetico regionale coinvolgendo i portatori di interessi, stakeholder e soggetti tecnici".

"Nel report annuale di Terna e del gestore dei servizi energetici si certifica che la Liguria è una Regione in pieno deficit energetico - denuncia Ugolini -. Il mancato processo di conversione a fonti rinnovabili oggi si rileva ancor più grave con l'inizio del conflitto in Ucraina".

"Secondo Legambiente la Liguria nel 2012 aveva l'8,4% dei consumi energetici regionali coperti da energie rinnovabili, è scesa al 7,7% nel 2019, nonostante l'obiettivo di raggiungere il 14,1% nel 2020", rimarca Ugolini.

"E' evidente che i numeri oggettivi rispecchiano le capacità progettuali del tessuto economico e finanziario a proporre investimenti in un determinato territorio, - replica Benveduti - la Liguria forse per problemi orografici o di specificità regionali negli ultimi anni non è stata protagonista di un poderosa azione di investimenti nelle varie forme di rinnovabili".

Nel nuovo piano energetico regionale "un ruolo importante sarà quello giocato dalle comunità energetiche, - spiega Benveduti - che prevedono un fruttuoso mix di investimenti in rinnovabili e una pianificazione dei consumi aderente al territorio. La Regione andrà a operare nelle 'zone grigie' dove magari il mercato e gli investitori privati possono pensare di avere meno redditività invece la Regione potrà supportare i piccoli Comuni".