Liguria, UIL: Riccardo Serri è il nuovo segretario generale

Riccardo Serri, classe 1964, è il nuovo segretario generale della Uil Liguria. Si è svolto oggi il Consiglio confederale regionale Uil Liguria alla presenza del segretario generale della UIL PierPaolo Bombardieri, del commissario straordinario UIL Liguria Emanuele Ronzoni e del commissario straordinario UIL Liguria Benedetto Attili. Il Consiglio ha eletto, dopo un anno di commissariamento, il segretario generale della Uil Liguria e la nuova segreteria regionale.

Riccardo Serri, carrarino, proveniente dalla categoria della Uiltucs Liguria (comparto che segue i lavoratori di commercio, turismo, servizi) in cui ha ricoperto l'incarico di segretario generale dal 2009, è iscritto alla Uil dal 1990. Serri è laureato in Scienze Politiche, con un Master Universitario in Previdenza e Assistenza, è stato obiettore di coscienza ed è un pacifista convinto impegnato nel sociale.

"La Liguria si sta impoverendo: occorre far fronte al disagio sociale, interpretare le esigenze dei giovani, generare una rete sociale per gli anziani e dichiarare guerra all'individualismo – spiega Riccardo Serri, neo segretario generale della Uil Liguria – Lotta al precariato, alla solitudine, sostegno alle fragilità, salario dignitoso, applicazione dei contratti maggiormente rappresentativi, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rilancio di industria, logistica e porti sono i capisaldi del mio impegno per questa regione".

Nel corso del consiglio sono stati nominati i componenti della segreteria regionale: Roberta Cavicchioli, classe 1976, già segretaria generale della Uiltemp Liguria (lavoro in somministrazione); Giuseppe Gulli, classe 1976, già segretario organizzativo Uiltrasporti Liguria (trasporti); Giovanni Bizzarro, classe 1986, già segretario organizzativo Uil Fpl Liguria (pubblico impiego).

"Gli obiettivi raggiunti in questo ultimo anno di lavoro restituiscono una UIL pronta a raccogliere le sfide del futuro, a cominciare dallo sviluppo del territorio, attraverso il lavoro di qualità che metta al centro salari, diritti e salute e sicurezza sul lavoro", dichiara Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo nazionale della UIL, commissario in Liguria. Nel corso del consiglio sono stati nominati anche i coordinatori territoriali: Marco De Andreis per l'imperiese, Roberto Fallara per il savonese, Luigi Pinasco per il Tigullio, Salvatore Balestrino per lo spezzino.

