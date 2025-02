Liguria, turismo: via al Piano promozione 2025 nel segno di sport, accessibilità e sentieri

La Liguria punta a un 2025 di crescita turistica sostenibile e inclusiva. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo Luca Lombardi, il nuovo "Piano annuale delle attività di promozione turistica e marketing territoriale". Un'iniziativa che mira a rilanciare la regione come meta attrattiva per tutto l'anno, con l’obiettivo di valorizzare l'intero territorio, dalla costa all'entroterra.

Strategia turistica – Il Piano 2025, approvato in seguito al Tavolo di concertazione del 17 gennaio, prevede azioni concrete per rafforzare l'immagine della Liguria. La strategia si basa sulla sinergia tra Regione e Agenzia in Liguria, con il fine di integrare la promozione turistica, migliorare l'accessibilità e stimolare una fruizione sostenibile. L’obiettivo è quello di rendere la Liguria una meta attrattiva 365 giorni l’anno, riducendo la stagionalità del turismo e incentivando nuove forme di viaggi.

Destagionalizzazione – Uno dei principali obiettivi del Piano riguarda la destagionalizzazione, ossia rendere la regione visitabile in ogni periodo dell’anno. La strategia coinvolge attività mirate per ampliare l’offerta turistica, rafforzando la sostenibilità e la fruizione delle risorse naturali e culturali. Tra queste, la promozione di eventi, il miglioramento delle strutture turistiche e una maggiore visibilità della regione nei mercati internazionali.

Turismo accessibile – Un altro tema centrale del Piano riguarda l’accessibilità. La Liguria, infatti, intende consolidare il turismo per le persone con disabilità, continuando con l’iniziativa della Guida Mare, che raccoglie le spiagge fruibili. In aggiunta, verrà potenziato il turismo sportivo, in particolare in vista del riconoscimento della Liguria come "Regione Europea dello Sport 2025". Un’opportunità per valorizzare le strutture sportive regionali e attrarre nuovi visitatori.

Eventi e cammini – Gli eventi autentici proposti dalle Pro Loco in collaborazione con Unpli Liguria rappresentano un altro punto forte del Piano. Oltre a questi, particolare attenzione sarà rivolta al turismo religioso, con iniziative in occasione dell'Anno Giubilare. Non mancherà la promozione dei cammini religiosi, un’ulteriore risorsa per attrarre turisti alla ricerca di esperienze spirituali.

Fiere internazionali – La Liguria si prepara anche a rafforzare la sua presenza nelle fiere internazionali, come il World Expo di Osaka in Giappone, un’occasione fondamentale per promuovere il suo patrimonio culturale e naturale. Le fiere rappresentano una vetrina globale per attrarre turisti da tutto il mondo.

Proposte del Tavolo – Il Piano 2025 recepisce anche diverse proposte emerse dal Tavolo di concertazione, in particolare quelle di Federparchi e Città Metropolitana. In primo piano, l'intensificazione della promozione dei siti Unesco, la valorizzazione dei parchi liguri e dei cammini religiosi. Inoltre, l'impegno con Anci per migliorare il prodotto turistico, con focus sul marketing territoriale, e il progetto di sviluppo sostenibile tra costa e entroterra.

