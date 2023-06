Liguria, Toti sulle intercettazioni distribuite in consiglio: "L'opposizione fa auto-ostruzionismo. E Sansa dimostra la sua pochezza"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Le intercettazioni del processo sul crollo del ponte Morandi distribuite da Sansa dimostrano la sua scarsità di proposta politica e anche di giornalista. È roba pubblicata dai giornali da molto tempo, quindi Sansa non è sulla notizia come forse non lo è mai stato". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta il gesto del capogruppo Ferruccio Sansa (Lista Sansa) che durante i lavori del Consiglio regionale della Liguria ha distribuito ai consiglieri di maggioranza una copia delle intercettazioni telefoniche tra Toti e l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci agli atti del processo sul crollo del ponte Morandi.

"Sono sempre più ammirato dall'opposizione, perché la loro coerenza e capacità di migliorare loro stessi nel male credo sia senza limiti e anche non priva di ingegno. Più i liguri non apprezzano il loro modo di condurre la politica di fare proposte che non si vedono da molti anni, più loro si migliorano nelle loro performance. Oggi siamo arrivati all'auto-ostruzionismo - ha detto Toti -, una pratica che non avevo mai visto in un'assemblea nella storia repubblicana. Forse bisogna tornare alla preistoria per vedere qualcosa del genere. Il moralismo con villa a Sant'Ilario di Sansa credo che sia piuttosto noto, quindi non mi stupisce e ci tengo a ringraziare l'opposizione che va avanti così. Mentre noi cerchiamo di portare a casa dei provvedimenti che risolvano il tema dei rifiuti, fare i depuratori, migliorare la qualità dell'ambiente e far crescere la Liguria, loro presentano disegni di legge che vengono vanificati da certi atteggiamenti, un ostruzionismo che fanno verso loro stessi. Se pensano che sia questo il modo di onorare lo stipendio da molte migliaia di euro che prendono dai cittadini della Liguria, auguri".