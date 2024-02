Liguria, Toti sulle comunali: “Mi auguro che a Rapallo e Albenga ci sia un candidato in cui convergono tutte le aree civiche. A Sanremo apprezzo Giann

Il presidente della Regione Liguria ha dato la sua opinione riguardo alle Comunali di Albenga, Rapallo e Sanremo: “Io mi auguro che a Rapallo e Albenga ci sia un candidato in cui convergono tutte le aree civiche numerosissime, di quelle due città che, soprattutto Rapallo hanno un numero di liste civiche molto importante e partiti della coalizione. A Sanremo apprezzo molto i toni del candidato Gianni Rolando che è un caro amico, un professionista serio, una persona per bene e se vincerà sarà sicuramente un ottimo sindaco. Quello che qualcuno equivoca è che io non comando le liste centriste di questa regione di vario colore, titolo e modo. Molto spesso in questi anni, coloro che hanno un orientamento al centro hanno riconosciuto nella giunta Toti e nel presidente della giunta un riferimento politico ma è l’esatto opposto. Vedremo quali sono i riferimenti politici di quest’area, della città di Sanremo, dove ci stiamo impegnando con la riapertura del punto nascita e sostenendo fino all’ultimo giorno l’amministrazione Biancheri, in tutti gli importanti progetti che ci sono in quella città, come gli investimenti per riqualificare il centro, il quartiere delle pigne. Non è compito del presidente della Regione fare campagna elettorale, come abbiamo detto la lista arancione che mi riguarda direttamente, le altre liste civiche dei sindaci che possono essere affini o collegate al centro destra voteranno alle europee i candidati liguri del centro destra in modo convinto, perché convintamente dialoghiamo con questo governo e nelle città poi ovviamente gli elettori scelgono”.