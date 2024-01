Liguria, Toti: "Regionali, giusto ricandidare i presidenti uscenti"

"Hanno ragione tutti e nessuno. Questo è uno dei casi in cui la mediazione politica è fondamentale". E' quanto afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito alle candidature per le Regionali. Sull'opportunità di confermare i presidenti, Toti osserva: "Credo che l'esigenza primaria sia non invertire il sentimento di vittoria del centrodestra che deve continuare a governare".

E poi aggiunge: "Mi pare che le ultime elezioni Regionali, in Liguria, ma anche in Friuli-Venezia Giulia o in Lombardia, abbiano dimostrato che chi viene da un'esperienza di governo è più conosciuto e apprezzato dai cittadini".

Quanto alla situazione della Sardegna dice: "Questo è il principio di base. Poi ci possono essere ragioni particolari o locali che inducono a fare scelte diverse, ma di norma è giusto confermare gli uscenti".

Per Toti sarebbe "pericoloso se qualcuno sentisse la necessità di intervenire per riequilibrare i rapporti di forza a livello nazionale. Bisogna stare attenti".