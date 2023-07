Liguria, Toti: "Per le Regioni vorrei autonomia sul modello dei Länder tedeschi"

"Sono un convinto sostenitore del modello tedesco. Io avrei fatto le riforme costituzionali anziché passare dalla legge ordinaria che sta meritoriamente provando a fare Calderoli, oltre al premierato avrei inserito anche quella delle autonomie regionali portandoci verso i Länder tedeschi". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti durante un Forum Ansa, dedicato in parte alle proposte di riforma della Costituzione (nella foto, la firma della Carta repubblicana uscita dalla commissione del 75, da parte del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola a Palazzo Giustiniani il 27 dicembre 1947).



"Vi spiego: la Germania nell'89 era una nazione a due velocità ora invece è un paese dove il Land di Dresda fa pari con quello di Francoforte - ha detto Toti sottolineando che la Liguria è stata una delle prime a chiedere l'autonomia - Noi invece dall'unità d'Italia ci trasciniamo il problema meridionale e non lo abbiamo risolto. Siccome Einstein diceva 'Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi, è il primo stadio verso la follia' io proverei a cambiare tipologia di approccio. Perché lo stato unitario, che fosse sabaudo, fascista, repubblicano, che fosse la prima o seconda repubblica quel gap non l'ha colmato".





"La prima cosa che a me sta a cuore dell'autonomia è il giudizio sulle classi dirigenti. Dobbiamo uscire da una gestione della cosa pubblica fatta come la notte hegeliana in cui tutte le vacche sono nere e le responsabilità si confondono - ha proseguito Toti -. La Regione ha i suoi compiti, il Comune i suoi e il Governo centrale i suoi: se sbagli i cittadini ti giudicano. Poi se i cittadini pensano di tenersi un governo che non è in grado di spendere i fondi europei, non sa investire e non ha una visione se lo tengano, in fondo siamo in democrazia ma nessuno deve nascondersi dietro al pretesto della colpa altrui"