Liguria,Toti: manovra regionale da 7 miliardi di investimenti

Oltre 7 miliardi di investimenti, di cui 3 miliardi e 866 milioni nella sanità pubblica con 50 milioni extra per abbattere le liste d'attesa, 357 milioni per i trasporti, 285 per lo sviluppo economico, 155 per la diversificazione delle fonti energetiche, 146 per il lavoro e la formazione professionale e 120 per i servizi socio-sanitari e le gravi disabilità. Sono i numeri della manovra di bilancio della Regione Liguria per il 2024 illustrati dal presidente Giovanni Toti nella sua relazione al Consiglio regionale della Liguria.

Previsti 300 milioni di investimenti per la sicurezza idrogeologica con interventi puntuali in vari torrenti e rivi minori, 88 milioni per l'assetto del territorio e l'edilizia, 81 per la difesa dell'ambiente, 61 per l'istruzione e il diritto allo studio, 42 per l'agricoltura e 39 per il turismo, la cultura, i giovani e lo sport.

"Una manovra imponente che continua a sostenere la crescita e lo sviluppo della Regione senza senza dimenticare l'equità, - la definisce Toti - garantendo alle famiglie più fragili una serie di servizi che prima non esistevano come gli asili nudo gratuiti, lo stop agli aumenti degli abbonamenti dei pendolari, gli sconti per i giovani che vanno in treno e la gratuità sotto i 19 anni, tutti soldi che mettiamo nelle tasche della famiglie".

"Nel 2023 la Liguria ha raggiunto il massimo storico degli occupati con quasi 500 mila unità di persone attive con un incremento del 15,9% rispetto al 2014 - sottolinea Toti - E anche il trend delle presenze turistiche continua a crescere attestandosi verso il 3% a fine 2023 rispetto all'anno precedente. Tra le novità previste dalla manovra nel 2024 in Liguria la sperimentazione dell'insegnamento della lingua inglese alle scuole elementari, la partenza del biglietto integrato regionale nel trasporto pubblico, 500 mila euro per offrire una prima visita veterinaria gratuita ai proprietari degli animali d'affezione, contributi per ammodernare le edicole e un'autorizzazione agli alberghi per realizzare nuove "piazzole" interne al fine di migliorare l'accoglienza.