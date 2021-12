Liguria, Toti: "Il super green pass fa salire le prime dosi. In crescita anche le terze dosi"

di Alessandro Bacci

Al via le linee senza prenotazione in alcuni hub sparsi su tutto il territorio regionale. Più di mille somministrazioni di prime dose al giorno

“Per accelerare e potenziare la campagna vaccinale in tutte le Asl sono state predisposte linee senza prenotazione, ad accesso diretto, in diversi hub della Liguria, nelle cinque Asl. L’obiettivo è consentire a tutti coloro che non l’avessero ancora fatto di ricevere la prima dose, e anche di accelerare, alla luce delle nuove disposizioni governative, la campagna di immunizzazione per quanto riguarda le dosi booster”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

“Negli ultimi giorni, subito dopo l’approvazione da parte del Governo dell’introduzione del green pass rafforzato e di fronte alle notizie sull’insorgere di nuove varianti per cui sono ottimista sul fatto che il vaccino fornisca una maggiore protezione, abbiamo registrato un incremento nel numero delle prime dosi somministrate, a livello regionale: il 24 novembre erano state 853, il giorno successivo 1154, il 26 novembre 1222 e il 27 novembre 1238 – aggiunge Toti - Crescono in maniera importante le prenotazioni per la terza dose, che a oggi sono in totale 349.300. Nell’ultima settimana sono state ben 117.407 le persone che si sono prenotate, in crescita rispetto alle 104.213 della settimana precedente e alle 48.316 di quella dall’8 al 15 novembre”.



Gli hub dove è possibile vaccinarsi senza prenotazione da domani sono:



Asl1

• Palasalute Imperia (dal lunedì al venerdì dalle 14 -20. Sabato e domenica dalle 8-20);

• Camporosso (Palabigauda dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 14)

• Taggia (dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20)



Per ogni giornata è previsto un numero determinato di dosi.



Asl2

Palacrociere di Savona (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18)



Sono previste aperture straordinarie in modalità open, sempre al Palacrociere

domenica 5/12 dalle 9 alle 18

mercoledì 8/12 dalle 9 alle 18

sabato 11/12 dalle 9 alle 18

domenica 12/12 dalle 9 alle 18

domenica 19/12 dalle 9 alle 18

venerdì 24/12 dalle 9 alle 14

venerdì 31/12 dalle 9 alle 14



Asl3

• Sala Chiamata del Porto (da lunedì a sabato, dalle 8 alle 18; domenica, dalle 8 alle 13)

• Teatro della Gioventù (a partire dal 2 dicembre 2021, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20; sabato, dalle 8 alle 15)

• Torri MSC (a partire dal 6 dicembre 2021, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20)



Asl4

hub San Francesco di Chiavari (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, sabato dalle 8 alle 18)

Per ogni giornata è previsto un numero determinato di dosi.



Asl5

La Spezia - Ex Fitram (dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 19, 8 dicembre solo su prenotazione)