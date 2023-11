Liguria, Toti a Telenord: "Terzo Valico, Pnrr non a rischio. Per le liste d'attesa sinergia con la sanità privata convenzionata e accreditata"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oltre alla grande novità per i giovani studenti che si spostano in treno (abbonamenti gratis per gli under 19, prezzi dimezzati per gli under 26), il presidente della Regione Giovanni Toti è intervenuto anche su altri importanti temi nel corso della trasmissione 'Primo Piano'. Intanto le grandi opere, con le preoccupazioni per le tempistiche sul Terzo Valico: "Sono lavori complessi, anche per la struttura morfologica del territorio. Ma non c'è nessun rischio legato ai finanziamenti del Pnrr, perché i lavori si concluderanno entro il termine previsto, ovvero il 2026. Sento quotidianamente il ministro delle Infrastrutture e il viceministro Rixi, l'ho fatto anche oggi. E anche per la diga foranea i tempi saranno rispettati".





In materia di legge di bilancio, con una manovra da oltre 7 miliardi, focus sulle liste d'attesa: "Vi destineremo 52 milioni, lavorando in sinergia con la sanità privata convenzionata e accreditata".





Per quanto riguarda le elezioni Europee del 2024, Toti puntualizza: "Il nostro progetto è civico e regionale, ovviamente non scenderemo in campo con la nostra proposta, ma appoggeremo i candidati liguri che ci sono vicini e sono in linea con la nostra idea di Regione".