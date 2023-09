Liguria: taglia di 3mila euro sui piromani, Lega propone legge regionale

Di fronte all'inarrestabile flagello degli incendi boschivi, la Lega propone una "taglia" sui piromani fino a 3mila euro, da istituire con apposita legge regionale.

"Gli incendi devastano ogni anno grosse porzioni di macchia mediterranea nel nostro Paese. I roghi sono quasi tutti accomunati dalla matrice dolosa. La Lega in Liguria - fa sapere Stefano Mai, capogruppo leghista in Consiglio regionale - ha depositato una proposta di legge, che ho avuto modo di illustrare in IV commissione ambiente e territorio, per alzare il tetto delle sanzioni fino a 10mila euro per chi appicca dolosamente incendi e istituire un premio in denaro di 3mila euro a chi fornisce informazioni utili a identificare i piromani. Si tratta di criminali che, senza alcun scrupolo, mettono in pericolo vite umane, animali, ambiente e il nostro territorio".

"La norma - conclude Mai - prevede che gli introiti derivanti dalle sanzioni siano destinati per un 50% al ripristino, al recupero e al miglioramento dei territori incendiati e per l’altra parte a potenziare il sistema regionale dell'antincendio boschivo. La tempestività nell’avvistare gli incendi è fondamentale e contiamo sulla collaborazione di tutti i cittadini per fermare i piromani”.