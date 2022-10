Liguria, 43 artisti alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2022: ci sono anche i genovesi Olly e Alfa

Un sogno che prosegue. Sono stati selezionati i 43 artisti per cui prosegue Sanremo Giovani 2022 e che parteciperanno alle audizioni dal vivo che si terranno a Roma, il 4 novembre prossimo, presso la sede di Rai Radio in Via Asiago. Amadeus, direttore artistico e presidente della Commissione Musicale di Sanremo Giovani (composta anche da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) ha ascoltato le 714 proposte arrivate e poi dichiarato: "È questo il momento in cui prende il via ufficialmente il Festival: con la selezione dei partecipanti a Sanremo Giovani i cui vincitori approderanno nella categoria Big dell'edizione 2023."

La scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti come unico e grande obiettivo. Questa per Amadeus è la priorità. dopo la quale il conduttore delle prossime due edizioni del Festival della Canzone Italiana si è complimentato con tutti i partecipanti, per il livello musicale e interpretativo in continua evoluzione con il passare delle edizioni: "Insieme alla Commissione, che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo ascoltato i 714 brani accettati e data la qualità generale abbiamo deciso di alzare il numero dei partecipanti alle audizioni da 30 a 43. A loro va il nostro in bocca al lupo. Forza ragazzi".

Su 714 partecipanti, 650 erano i cantanti singoli (400 gli uomini e 250 le donne), e 64 i gruppi. I 43 che ce l'hanno fatta sono così dividi: 35 singoli (12 donne e 23 uomini) e 8 gruppi. Dopo le audizioni saranno 8 quelli che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani 2022, in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, a cui si aggiungeranno poi i 4 provenienti da "Area Sanremo" che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai. Tra questi 12 finalisti saranno in tre a trionfare e, in base al regolamento, avranno la possibilità di calcare il palcoscenico del Teatro Ariston nella veste di "Big" durante l'edizione 2023 del Festival, raggiungendo così una visibilità nazionale nella seconda settimana di febbraio.

Nella lista anche due genovesi: sono i rapper Olly e Alfa.