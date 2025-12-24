Liguria, sanità: via alla riforma, nominati nuovi direttori generali, direttori di area e direttore San Martino e Villa Scassi

Parte ufficialmente la riorganizzazione della sanità ligure. La Giunta regionale, nella seduta del 24 dicembre, ha approvato le nomine dei nuovi direttori generali, dei direttori di area e dei responsabili dei principali presìdi ospedalieri, dando concretezza alla riforma del Sistema sanitario regionale che entrerà in vigore con il nuovo anno.





Monica Calamai è stata nominata direttrice dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana di Genova, mentre Marco Damonte Prioli guiderà la nuova Azienda Tutela Salute Liguria, struttura chiamata a coordinare l’assistenza territoriale. Le scelte, secondo la Regione, puntano a superare la frammentazione gestionale e a rendere il sistema più efficiente, moderno e vicino ai cittadini.





Il presidente della Regione Marco Bucci ha parlato di «un passo decisivo» per garantire una sanità all’altezza di una regione ad alta qualità di vita, affidando la fase di transizione a figure di comprovata esperienza. Sulla stessa linea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, che ha sottolineato come la nuova governance sia pensata per rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana, con un’attenzione particolare all’integrazione tra ospedale e territorio e all’uniformità dei livelli di assistenza.





La riforma prevede la nascita dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana di Genova, che integrerà Policlinico San Martino, Galliera e Villa Scassi, con l’obiettivo di rafforzare l’alta specializzazione, migliorare l’organizzazione chirurgica e ridurre le liste d’attesa. Parallelamente, l’Azienda Tutela Salute Liguria coordinerà cinque aree sociosanitarie e l’area Liguria Salute.





Sono stati nominati anche i direttori delle aree territoriali: Marino Anfosso (Asl 1), Monica Cirone (Asl 2), Ivan Mazzoleni (Asl 3), Maria Elena Secchi (Asl 4) e Paolo Cavagnaro (Asl 5), oltre a Giancarlo Bizzarri per Liguria Salute. Per i grandi ospedali cittadini, Bruna Rebagliati è stata designata direttrice di plesso del Policlinico San Martino e Paolo Petralia di Villa Scassi. La nomina del direttore del Galliera sarà formalizzata nella prossima seduta di Giunta.

