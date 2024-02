Liguria, sanità, Toti: "Non credo servirà piano di rientro, ci sono margini"

"Tenderei a dire che non accadrà assolutamente. In assoluto ovviamente è sempre possibile che vi sia la necessità di rientrare, però crediamo che questo non debba accadere. Ci sono margini perché non avvenga". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della firma del protocollo d'intesa 'No women No panel' rispondendo a una domanda sul bilancio sanitario regionale, a proposito della possibilità che si arrivi a un commissariamento o a un piano di rientro.

"Ricordo alle opposizioni, prima che facciano polemica - ha aggiunto -, che per loro due volte siamo andati in piano di rientro nei 10 anni dell'ultima amministrazione di sinistra e la terza volta è stata evitata per la finta cartolarizzazione, la vendita degli immobili Arte. Accadesse questa volta a noi saremmo tre a uno, ma penso che continueremo a difendere la porta e ad essere tre a zero".

Il presidente ha spiegato che "il bilancio delle aziende sanitarie non è di per sé in difficoltà. Abbiamo investito tantissimo, checché ne dicano le opposizioni. Il personale della sanità lo scorso anno è aumentato di 1.500 unità. Abbiamo cercato di dare il più possibile ai cittadini, e l'aumento di produzione dei servizi sanitari lo dimostra - ha detto -. Questo ha evidentemente un costo che va assorbito attraverso efficienza di sistema, riorganizzazione, gestione oculata dei costi, che va fatto ovviamente all'interno delle aziende che controllano il bilancio. Abbiamo deciso di fare un percorso anche per razionalizzare il più possibile i costi perché la sanità non deve essere di per sé un costo, deve essere un costo commisurato ai servizi che dà ai cittadini. Per fortuna abbiamo un ente solido, un bilancio solido - ha aggiunto Toti - lavoreremo con la sanità, abbiamo tempo alcuni mesi per mettere in ordine dei conti che a mio modo di vedere hanno ancora grande margine di sistemazione al loro interno".