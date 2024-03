Liguria, sanità, Tosi e Ugolini (M5S): "Inaccettabile il taglio governo a fondi Pnrr"

"Il taglio del Governo ai fondi del Pnrr destinati alla sanità pubblica, in particolare alla messa a terra di opere per la sicurezza sismica degli ospedali, è inaccettabile, la Giunta Toti saprà farsi rispettare?". Lo denunciano i consiglieri regionali Fabio Tosi e Paolo Ugolini, firmatari di due interrogazioni sul tema in Consiglio regionale. L'assessore alla Sanità della Regione Angelo Gratarola ha spiegato che sono circa 35 i milioni a rischio in Liguria.

"Il taglio è preoccupante perché mette in discussione non solo i futuri cantieri per quei nosocomi che attendono da anni interventi mirati, ma addirittura anche quelli già approvati e in essere", evidenziano i consiglieri pentastellati definendolo "un cortocircuito nazionale: questo Governo fa male all'Italia e il ministro Fitto in particolare farà danni incalcolabili al sistema sanitario regionale ligure". "Bene che la Giunta regionale ligure abbia sollevato obiezioni condivisibili, ma non basta: - continuano - alle parole ora devono seguire i fatti. La Regione Liguria non può e non deve accettare il taglio di risorse pari a 35 milioni di euro per l'adeguamento antisismico dei presidi ospedalieri del San Martino, del Gaslini e dei nosocomi dell'Asl 3, Asl 4 e Asl 5".

"Nel dettaglio, gli interventi del Piano nazionale complementare al Pnrr coinvolti dal taglio riguardano i presidi La Colletta di Arenzano, i P.O. di Lavagna e Sestri Levante, il San Nicolò di Levanto, diversi padiglioni del Gaslini e altri del San Martino. - spiegano - Interventi contrattualizzati per l'esecuzione delle progettazioni e/o dei lavori, per i quali ora si dovranno cercare risorse alternative. Vigileremo sull'operato dell'ente: il taglio deciso dal Governo è vergognoso e inaccettabile perché colpirà una sanità già fortemente penalizzata da bisogni urgenti. La Giunta dimostri di essere dalla parte dei cittadini".