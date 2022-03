Liguria, sanità: nominati i coordinatori dei Dipartimenti interaziendali regionali

di Redazione

Su proposta del direttore generale di Alisa sono stati nominati i nuovi coordinatori dei Diar, i dipartimenti interaziendali regionali. I dipartimenti sono lo strumento organizzativo della programmazione strategica, dell'integrazione interaziendale, dei diversi livelli di assistenza delle attività sanitarie e sociosanitarie e sono i centri di coordinamento tecnico professionale dei vari settori.

I coordinatori nominati sono Giovanni Pratesi (Cardio-Toraco-Vascolare), Emanuele Romairone (Chirurgico), Angelo Gratarola (Emergenza-Urgenza), Matteo Bassetti (Malattie Infettive), Carlo Serrati (Neuroscienze), Paolo Pronzato (Oncoematologico), Alessandro Gastaldo (Laboratori, Diagnostica Clinica e per immagini), Vanessa Agostini (trasfusionale).

Saranno individuati a breve anche i coordinatori del DIAR materno-infantile e di quello di nuova istituzione dei distretti sociosanitari.

"La nomina dei coordinatori Diar - ha affermato Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa - era uno step indispensabile per riprendere con grande vivacità l'attività della struttura di governance clinico-organizzativa della nostra regione che è stata monotematica per gran parte dei mesi scorsi a causa delle diverse ondate della pandemia. Abbiamo istituito il Diar dei distretti per favorire un più diretto coordinamento da parte di questa struttura che rappresenta la cellula fondante del nuovo sistema territoriale definito dal PNRR, soprattutto in questa fase di progettualità".