Liguria, sanità, Cisl Fp: "Subito i concorsi e attivare graduatorie". Gratarola: "Presto assunzioni in area metropolitana"

Botta e risposta tra Cisl Fp Liguria e l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola sul tema degli organici del personale paramedico. Il quadro è delineato dal segretario generale Cisl Fp Liguria Gabriele Bertocchi e da Andrea Manfredi, componente segreteria regionale Cisl Fp Liguria: "Avevamo già dichiarato che per quanto riguarda gli infermieri sarebbe stato necessario attingere a quello che avevamo definito come un "limbo lavorativo" costituito da coloro che avevano rifiutato la prima chiamata dall'ultimo concorso espletato, quando credevano che tale opzione fosse possibile. Apprendiamo con soddisfazione la notizia ricevuta proprio in questi giorni della chiamata da quel serbatoio, che sino ad oggi pareva inutilizzabile, di una infermiera presso l'ente ospedaliero Galliera. Ribadendo l'assoluta necessità di dare fondo a quell'elenco di idonei non ancora reclutati che sono 370, non possiamo nasconderci il fatto che anche questo non sarebbe più sufficiente".

"È necessario fare partire una corposa campagna di assunzioni per l'area metropolitana di Genova, perché la tenuta dei servizi non può più essere garantita con questi esigui livelli di personale - conclude la nota - La Cisl Fp Liguria chiede che venga effettuato il concorso per infermieri sull'area metropolitana genovese e che venga dato luogo allo scorrimento della graduatoria oss inspiegabilmente bloccata da troppo tempo".

A stretto giro la replica dell'assessore Gratarola: "Alla luce delle carenze presenti e future legate al normale turn over della professione infermieristica, Regione Liguria ha dato mandato ad Asl 3 e Ospedali dell'area metropolitana genovese di organizzare un concorso su base unificata da indire al più presto".