Liguria, Regione sponsor nel calcio: scintille tra Sansa e Alessio Piana, "Pubblicità al centrodestra in cambio di biglietti", "Accuse infondate"

"Le Casse della regione danno soldi pubblici a società calcistiche per stampare il logo sulle maglie delle società, che poi fanno fotografare Toti e Bucci insieme agli idoli dei tifosi della regione. Tutto questo per un vantaggio di visibilità e consenso, con soldi pubblici, a soggetti politici del centrodestra. Questa è la piaga dei soldi pubblici che toglie alla cassa della regione decine di migliaia di euro. Ora si parla di 1,5 milioni di euro destinati a società calcistiche quali, Sampdoria, Genoa, La Spezia e altre società. Società che forniscono biglietti in cambio di cosa? Allora a chi vanno questi biglietti? Perché se vanno a parenti di soggetti pubblici non va bene". Questa l'interrogazione di Ferruccio Sansa (Lista Sansa) stamani in Consiglio regionale.

"Mi spiace che non abbia preso parte alla seduta consiliare del 27 giugno dove c'è stato un confronto su questo e dove c'erano i suoi colleghi. I fondi del bando sono destinati alla promozione del territorio Liguria, tramite piattaforme, indumenti, tv e social - ha risposto l'assessore Alessio Piana -. Con i fondi non è previsto l'acquisto dei biglietti con destinazioni omaggio a componenti giunta e parenti. Già era stato chiesto al presidente l'elenco dei destinatari degli biglietti e aveva risposto. Ribadiamo quanto espresso il 3 aprile e cioè che per la stagione 21-22 i fondi destinati alla promozione non sono stati finalizzati all'acquisto di biglietti per partite di calcio. L'emissione dei biglietti gratuiti è stato escluso dal bando".