Liguria, Regione, Riolfo: "Lascio Lega per il disagio nel continuare un percorso che non è più il mio, resto in maggioranza"

"La decisione di passare dalla Lega al gruppo misto è dovuta al fatto che oggi non sussistono più le condizioni per la sottoscritta per rimanere nel partito, una decisione comunque personale, difficile e sofferta in questo momento, ma espressione del mio disagio personale nel continuare un percorso che non è più il mio". Così Mabel Riolfo, consigliere regionale, prende la parola in aula a inizio seduta per motivare la scelta di abbandonare il gruppo della Lega.

"Ringrazio il gruppo regionale della Lega Liguria per tutto il lavoro che è stato fatto, per il sostegno che ho avuto dai consiglieri regionali e dal capogruppo Stefano Mai, così come dagli assessori, per il lavoro che abbiamo fatto fino a questo momento - dichiara la Riolfo -. Il mio impegno in Consiglio regionale rimarrà lo stesso, continuerò a lavorare per il mio territorio e per tutta la Regione, continuerò sicuramente a essere in maggioranza a sostegno del presidente della Regione Giovanni Toti"

La Riolfo si è iscritta al gruppo misto che conta già su Stefano Anzalone ("Progresso Ligure") e Sergio 'Pippo' Rossetti ("Azione").