Liguria Regione europea dello sport: il 12 gennaio al Carlo Felice l'evento di chiusura

GENOVA - Il 12 gennaio prossimo, sul palco del Carlo Felice di Genova, a partire dalle 17.30, si terrà "Teatro dei campioni": da Gianluigi Buffon, campione del mondo con la Nazionale di calcio nel 2006, agli eroi olimpionici Stefania Belmondo nello sci di fondo, Jury Chechi negli anelli e Antonio Rossi nel kayak, dalla sciatrice Marta Bassino fino al grande tennista ligure Fabio Fognini, a cui verrà consegnata la Croce di San Giorgio, la massima onorificenza che la Regione attribuisce a cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale. Tutti loro racconteranno al pubblico la loro storia e le loro esperienze nelle varie discipline.

Sarà l'evento di chiusura di Liguria regione europea dello sporto 2025.

L’evento è a ingresso gratuito, necessaria prenotazione online al seguente link https://www.eventbrite.com/e/1979301723737?aff=oddtdtcreator

“La nomina della Liguria a Regione europea dello sport 2025 ha generato un anno straordinario per lo sport e il movimento ligure – commentano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sport Simona Ferro –. Dodici mesi in cui la nostra regione ha visto decine di eventi e appuntamenti di grandissimo rilievo, dagli Europei di scherma al grande rugby allo stadio Ferraris di Genova, passando per innumerevoli manifestazioni nazionali e internazionali che hanno animato città, costa ed entroterra. Non a caso, la Liguria è stata nominata da Aces la ‘Best european region of sport’, certificando l’impegno e la qualità delle politiche messe in campo dalla Regione per il mondo dello sport. Hanno infine senza dubbio contribuito a questo riconoscimento gli interventi su impianti e aree attrezzate per la cifra record di 11 milioni di euro. Il 12 gennaio celebriamo tutto questo, e lo facciamo con alcuni dei nomi più importanti della storia dello sport del nostro Paese, con un occhio di riguardo alla Liguria, che continua a regalare soddisfazioni e imprese ai colori azzurri”.

