Liguria regione con il maggior numero di pazienti cronici

La Liguria è la regione con il maggior numero di pazienti cronici, oltre a essere la più vecchia d'Italia con il record di circa 276-283 anziani ogni 100 giovani nel 2024- 2025, ben oltre la media nazionale di 199,8. Dati che dimostrano una realtà caratterizzata da elevata complessità clinica e crescente pressione organizzativa.

E' quanto emerge da una survey regionale svolta da Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri che lancia un appello: riclassificare le medicine interne a medio-alta intensità assistenziale.

Secondo l'indagine, l'82% dei ricoverati ha più di 70 anni e presenta in media 5 comorbidità. "Nonostante questo scenario - denuncia Fadoi - in molti contesti le medicine interne risultano ancora classificate come 'reparti a bassa intensità assistenziale'. Una classificazione che si traduce in una dotazione organica insufficiente rispetto ai bisogni assistenziali. Tale carenza ha ricadute dirette sulla sostenibilità dei turni, sulla qualità dell'assistenza e sulla sicurezza delle cure".

Sul fronte dei posti letto, il tasso medio di occupazione raggiunge il 100%. In diversi reparti di medicina interna si registra "overbooking" con ricoveri oltre la capienza prevista. "Il fenomeno del boarding in pronto soccorso è una criticità diffusa: la saturazione costante dei letti - continua la Federazione - e il fenomeno del paziente ricoverato 'in appoggio' comporta un rallentamento dei percorsi assistenziali, un aumento dei tempi di attesa e un sovraccarico per il personale sanitario".

Inoltre, in media almeno il 30 % dei ricoveri potrebbe essere evitato con una migliore presa in carico territoriale dei pazienti cronici e fragili. E, ancora, il 25% dei posti letto risulta occupato impropriamente da pazienti che potrebbero essere dimessi ma che non possono lasciare l'ospedale per carenza di adeguate risposte socio-assistenziali: una situazione che riduce la disponibilità di posti per i pazienti acuti e contribuisce alla congestione del sistema.

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