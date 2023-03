Liguria, quasi un milione per il ripristino viabilità del ponte di Calice. L'assessore regionale Giampedrone: "Impegno concreto per il territorio"

Regione Liguria ha deliberato un finanziamento di 950 mila euro attraverso il Fondo Strategico Regionale 2023-2025 per il ripristino della viabilità a Calice al Cornoviglio, tra le località Villagrossa e Borseda, lungo la strada provinciale SP8 in corrispondenza del ponte sul Canal Grosso che ad oggi non è transitabile a causa della presenza di un movimento franoso che interessa la spalla sinistra del ponte stesso.

I lavori prevedono opere di sostegno con pali e tiranti per la messa in sicurezza della strada:

“Rispondiamo a un impegno concreto con il territorio che ci eravamo presi dopo la chiusura definitiva della viabilità e che siamo orgogliosi di avere mantenuto – ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -. La messa in sicurezza della rete stradale è una priorità che Regione Liguria in questi anni si è data per sanare una situazione resa difficile a causa interventi post emergenza sbagliati e progettati male a cui oggi poniamo rimedio, un altro segnale di come questa Giunta continui a lavorare a 360 gradi sulla qualità delle infrastrutture. Si tratta ovviamente di un’opera fondamentale per la viabilità, dopo i gravi disagi che hanno dovuto affrontare gli abitanti in questi anni visto che parliamo di un ponte inaugurato nel 2013 ma chiuso appena due anni dopo e poi riaperto e chiuso a intermittenza fino alla chiusura definitiva. Oggi superiamo una criticità nata a causa di una costruzione errata del ponte stesso che ci renderà nuovamente percorribile un tratto fondamentale per il territorio”.

Quest’opera era stata inserita, lo scorso anno, nei programmi degli interventi di messa in sicurezza della viabilità previsti nelle attività in coordinamento tra la Provincia della Spezia e la Regione Liguria. Negli scorsi mesi, in forza di questa programmazione, erano già adottati tutti gli atti necessari per sviluppare un progetto che garantisca un intervento risolutivo lungo un'arteria indispensabile per il traffico dell'area interna dello spezzino.