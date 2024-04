Liguria, polemiche per la frase di Marco Scajola. La replica dell'assessore: "L'opposizione interpreta ad arte le mie parole"

È polemica, in Liguria, per un intervento nel consiglio regionale di mercoledì scorso, dell'assessore all'Urbanistica e all'Edilizia Marco Scajola, che dando il parere della Giunta su una mozione sul tema delle case popolari, ha messo sotto i riflettori il problema della casa e della gestione del sistema famiglia, spiegando come molti esperti paventino "un'estinzione della razza bianca europea" a causa di costi insostenibili di gestioni di figli neonati e conseguentemente delle case.





Si è sollevato, un po' in differita, un polverone con le opposizioni che hanno attaccato l'assessore regionale. Che, da par suo, ha replicato con una nota: “Le opposizioni in questa regione non sanno ormai più a cosa aggrapparsi. Comincino a lavorare seriamente e collaborino con noi per contrastare la povertà e i problemi che ogni giorno tante famiglie sono costrette ad affrontare, invece che portare avanti sterili polemiche. Il fatto che tutti i capigruppo di minoranza spendano una settimana del loro tempo, ben pagati dai contribuenti, per costruire un tema su cui attaccarmi, la dice lunga sulla qualità del loro lavoro”.





“È evidente che – aggiunge Scajola - non potendo contestare i fatti, le azioni portate avanti da questa Giunta, si attaccano a parole che ovviamente sono state interpretate ad arte, e che volevano semplicemente esprimere un concetto più ampio, cioè che la nostra società mette al mondo, purtroppo, sempre meno figli: e questo è un problema reale, concreto, non solo per il presente ma soprattutto per il futuro di tutti noi e del nostro Paese. Chi mi conosce sa quanto è costante e determinato il mio operato quotidiano nei confronti del prossimo, e certamente non saranno le squallide basse affermazioni di politicanti in cerca di visibilità a far venire meno il mio impegno, il mio costante lavoro per gli altri. I fatti sono sotto gli occhi di tutti e parlano da soli, se ne facciano una ragione calunniatori e mettimale”.