Liguria, Pd: "Governo taglia 30 milioni per sicurezza negli ospedali"

"Il Governo taglia 30 milioni per la messa in sicurezza degli ospedali liguri nel capitolo del Pnrr dedicato agli ospedali sicuri e sostenibili, a partire dagli adeguamenti antisismici". Lo denuncia il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Luca Garibaldi sostenendo che "la gestione del Pnrr da parte del Governo fa acqua da tutte le parti. Dopo aver riprogrammato le risorse e cancellato nei fatti un terzo degli interventi in sanità, in primis case della salute e ospedali di comunità, adesso arriva un ulteriore taglio di 1,2 miliardi a livello nazionale".

"Tutte le Regioni, in commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni, hanno dichiarato la loro contrarietà a questa misura, chiedendo un incontro al ministro Fitto. - continua Garibaldi - Tutti hanno speso una parola, tranne Toti, di cui è nota però la ritrosia nell'intervenire sulla stampa". "C'è il serio rischio che interventi cruciali non vengano realizzati - aggiunge -. Toti sembra essere in grado di litigare col Governo per difendere le sue politiche a favore della sanità privata come sull'intramoenia nelle strutture convenzionate, ma quando si tratta di salvaguardare la sanità pubblica si tira indietro. Chiederemo alla Regione di impugnare la norma del Governo sul taglio agli investimenti in sanità, già martedì in aula".