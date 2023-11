Liguria, ogni anno 4mila casi di ictus: i dati dell'ospedale San Martino

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ogni anno in Liguria si registrano circa 4mila casi di ictus e l'anno scorso all'ospedale policlinico San Martino di Genova sono stati ricoverati più di 700 pazienti colpiti dalla patologia cerebrovascolare. È il dato emerso a un convegno organizzato a Genova a Palazzo della Borsa per celebrare i primi 30 anni di attività del Centro Ictus dell'ospedale San Martino. Nel 2022 nel centro sono stati eseguiti più di 200 trattamenti con trombolisi e 190 trombectomie. Nel 2023 il volume di attività, fino ad oggi, si attesta sulle stesse quantità in termini di pazienti ricoverati e di interventi terapeutici.





Quello dell'ospedale Policlinico San Martino è uno dei 200 centri Ictus presenti in Italia e uno dei due hub presenti in Liguria, dove è possibile effettuare terapie con trombolisi endovena e con trombectomia meccanica. L'hub genovese lo scorso marzo ha ricevuto il premio internazionale per la gestione intra-ospedaliera dell'ictus 'Eso Angels Awards - Gold Status', che ha come obiettivo la formazione degli operatori per migliorare il trattamento dell'ictus cerebrale e aumentare le possibilità di sopravvivenza delle persone che ne sono state colpite.





"La gestione del paziente colpito da ictus prevede il lavoro coordinato di un'equipe multiprofessionale che vede collaborare neurologi, personale infermieristico, terapisti della riabilitazione e logopedisti con l'obiettivo di ridurre in maniera significativa mortalità e disabilità legati alla malattia", evidenzia il direttore dell'unità operativa Neurologia del policlinico Massimo Del Sette.