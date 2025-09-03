Attualità

Liguria, oggi il sole è il protagonista: qualche piovasco solo sui rilievi

di red. tel

36 sec
Liguria, oggi il sole è il protagonista: qualche piovasco solo sui rilievi
Una giornata soleggiata caratterizzerà il tempo in Liguria, con il cielo che resterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel pomeriggio potranno formarsi cumuli sui rilievi, associati a rari piovaschi, mentre in serata si prevedono locali addensamenti sul settore centrale della regione. Lo comunica Arpal, centro meteo regionale.

Temperature – Le minime del mattino saranno in calo, mentre le massime registreranno un aumento rispetto ai valori di ieri.

Umidità – Su valori medi.

Venti – Prevalentemente deboli dai quadranti meridionali, con moderati rinforzi al mattino sul Tigullio e sullo Spezzino. In serata subentreranno brezze costiere.

Mare – Le condizioni del mare saranno inizialmente tra molto mosso e mosso, in graduale scaduta a partire da Ponente nel corso della giornata.

