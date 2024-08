Liguria: nero per il traffico, rosso per il caldo, fine settimana di "bollini" allarmanti

Nero per il traffico, rosso per il caldo: fine settimana di bollini allarmanti per la Liguria e l'Italia. Per quanto riguarda le temperature, è stato emesso per domenica 11 agosto il bollino rosso in Liguria per ondate di calore, con le temperature percepite che potranno sfiorare i 38 gradi. Per oggi, venerdì 9, e per sabato 10 agosto a Genova il bollino è invece giallo.

A seguito dell’avviso emesso dal Ministero della Salute nella città di Genova, per ondata di calore di Livello 3 (rosso)- condizione di emergenza per la popolazione nella giornata di domenica 11 - questo pomeriggio si è riunito il COC, centro operativo comunale, predisponendo le azioni previste dal Piano di protezione civile per il rischio ondate di calore.

Domenica 11 agosto è previsto il livello 3 (ondata di calore, condizioni elevate di rischio persistenti), con temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare su anziani, bambini e persone con malattie croniche.

Le temperature nella giornata di domenica andranno dai 30 ai 35 gradi in costa e saranno accompagnate da elevati tassi di umidità che aumentano la temperatura percepita.

Si raccomanda a tutta la popolazione di osservare regole utili a limitare gli effetti delle ondate di calore: si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi.

Sul sito del Comune, nella sezione dedicata al programma "Estate sicura" (https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/questioni-sociali/programma-estate-sicura) sono riportati gli elenchi delle biblioteche e dei musei climatizzati sul territorio comunale e delle sale e spazi climatizzati per Municipio con relativi orari di apertura.

In caso di emergenza è possibile contattare i seguenti numeri utili per informazioni ed orientamento ai servizi sociali e di assistenza:

Call Center Informanziani - Numero Verde-blu 800593235, attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 08:00 alle 20:00

Numero Verde 800995988, attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 08:00 alle 20:00

In caso di necessità verrà attivato il servizio di volontariato per la distribuzione di bottiglie di acqua in situazioni di criticità o di bisogno, legate al traffico o agli eventi previsti in città per tutto il fine settimana.





Dal punto di vista viabilistico, questo sarà il weekend più trafficato del periodo estivo. Lungo la rete Anas per il secondo weekend di agosto è atteso traffico in costante aumento: è per le attese grandi partenze legate alla chiusura della maggior parte delle attività del Paese nella settimana di Ferragosto. Viabilità Italia prevede bollino nero in particolare nella mattinata di domani, sabato 10 agosto, e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 agosto e nella giornata di domenica 11 agosto: spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Gli itinerari interessati sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 "Jonica" e 18 "Tirrena Inferiore" in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 "Carlo Felice" in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 "Adriatica" (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 "del Lago di Como e dello Spluga" in Lombardia, la SS45 "di Val Trebbia" in Liguria, la SS26 "della Valle D'Aosta" e la SS309 "Romea" tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 "di Alemagna" in Veneto. Il calendario dei bollini per l'estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo) e sul sito di Viabilità Italia (https://www.poliziadistato.it/articolo/28345).

Per consentire la fluidità del traffico - si ricorda - Anas (Gruppo FS Italiane) ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli precedentemente attivi (1278). Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle ore 16 alle 22, domani sabato 10 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 11 agosto dalle 7 alle 22.