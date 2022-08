Liguria nella morsa del fuoco, gli incendi, soprattutto nel Ponente, non danno tregua

di Redazione

Resta vivo l'incendio che da giorni divampa nella zona di Bastia nell'albenganese. Questa mattina hanno operato due mezzi aerei

Ancora fiamme nei boschi della Liguria. Per fortuna la situazione non è drammatica come nei giorni scorsi nell'albenganese ma più punti sono stati colpiti nelle ultime ore. Sono oltre 400 gli ettari andati bruciati nelle ultime 48 ore.

Rimangono ancora attivi i fronti nei Savonese ad Arnasco, Ortovero e Albenga, a Panegai, nell’Imperiese, e a Ne, in provincia di Genova, sul crinale tra Terisso e Castagnola. E proprio a Genova sulle alture di Prà, stamattina è divampato l'ennesimo rogo pare di natura dolosa. I vigili del fuoco sono riusciti a domarlo dopo un paio di ore di lavoro. Alalrme rientrato a Alpicella, nell’entroterra di Varazze.

Resta quindi vivo l'incendio che da giorni divampa nella zona di Bastia nell'albenganese. Questa mattina hanno operato gli uomini della Protezione Civile con l'aiuto di due mezzi aerei.