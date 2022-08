Albenga, c’è il sospetto che la natura dell’incendio sia dolosa: la Procura apre un fascicolo

di Redazione

Gli inquirenti lanciano un appello: chiunque abbia notato qualcosa si rivolga al nucleo Forestale dell'Arma o ai vigili del fuoco

La procura di Savona ha aperto un fascicolo per incendio colposo a carico di ignoti e affidato le indagini ai vigili del fuoco e al nucleo Forestale dei Carabinieri che, secondo quanto appreso, hanno già sentito alcune persone in merito.

Non si esclude infatti che l'incendio che ha già divorato 400 ettari tra bosco e macchia mediterranea possa avere un'origine dolosa, visti i focolai presenti in punti diversi.

In merito, gli inquirenti lanciano un appello: chiunque abbia notato qualcosa che possa essere sospetto si rivolga al nucleo Forestale dell'Arma o ai vigili del fuoco.