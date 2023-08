Liguria, Natale (PD) su Giuliano commissario Agenzia Rifiuti: "Una vergogna lasciare Vado senza sindaco"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Monica Giuliano non è più espressione del Pd: non lo è dal 2020, quando dichiarò il suo sostegno a Toti. E oggi con qualche anno di ritardo viene riconosciuto il cambio di casacca.

È un capolavoro, perché si designerà un doppio commissario: quello per l'inutile carrozzone dell'agenzia dei rifiuti e quello per il Comune di Vado, che peraltro sta attraversando sfide enormi, come quella del rigassificatore.

La Giuliano peraltro non ha i titoli per guidare l'ente: servirà nominare anche un direttore tecnico per la guida operativa. È un comportamento poco istituzionale e poco rispettoso dei cittadini. Anzi, lo definisco vergognoso perché Vado arriverà a elezioni con un commissario che avrà solo poteri ordinari e non potrà programmare il futuro". Così Davide Natale, segretario del Pd in Liguria, commenta la nomina di Monica Giuliano, sindaca di Vado, a commissario per l'Arlir, l'Agenzia Regionale Ligure dei rifiuti.