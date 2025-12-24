Liguria: Natale con la neve, allerta sui versanti padani di ponente

La Liguria si prepara a una giornata di maltempo nel giorno di Natale. ARPAL ha emesso un’allerta gialla per neve valida sulla zona D, ovvero i versanti padani di Ponente, dalle 6:00 alle 24:00 di domani, 25 dicembre. Le condizioni meteorologiche potranno provocare disagi alla viabilità, in particolare su fondovalle e tratti autostradali, e creare disagio fisiologico per il freddo, soprattutto nelle aree interne più esposte ai venti settentrionali.





Secondo l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, l’arrivo di aria fredda di origine continentale, proveniente dall’Europa orientale, sta rinvigorendo un minimo di pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. L’interazione tra questa massa d’aria fredda in quota e l’umidità nei bassi strati favorisce condizioni perturbate, con precipitazioni più insistenti sui versanti padani di Ponente. Anche la zona E sarà interessata da fenomeni simili, ma con intensità e persistenza inferiori.





Dalla sera di oggi è attesa una progressiva discesa dello zero termico, e domani la neve potrà scendere fino a circa 400 metri. I venti settentrionali saranno forti, in rinforzo, con possibili condizioni di burrasca o burrasca forte in particolare nelle zone A orientale (Ponente) e B occidentale (Centro Ponente).





La Sala Operativa Regionale rimarrà aperta per tutta la durata dell’allerta e, in caso di eventi intensi, sarà pubblicato il monitoraggio aggiornato sul sito di Allerta Liguria. Per seguire l’evoluzione del meteo in tempo reale è possibile consultare il portale OMIRL o l’app METEO3R.





Gli automobilisti e i cittadini delle zone interessate sono invitati a prestare attenzione alla guida e agli spostamenti e a proteggersi dal freddo, soprattutto nelle aree interne più esposte ai venti settentrionali. Domani, dunque, il Natale ligure sarà accompagnato da neve, vento e temperature invernali, con scenari suggestivi ma condizioni da affrontare con cautela.

