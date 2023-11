Liguria, morti sul lavoro, Pd: "La strage va fermata investendo in sicurezza e prevenzione"

"Una strage che va fermata con investimenti e misure per la prevenzione. Il cordoglio delle istituzioni rischia di diventare inutile se non è accompagnato da atti concreti per la tutela dei lavoratori". Lo affermano in una nota Davide Natale segretario Pd Liguria e Simone Ziglioli responsabile lavoro segreteria Pd Liguria.

"Gli incidenti sul lavoro avvenuti alla Spezia e a Genova - sostengono i due esponenti dem - sono la triste e drammatica conferma di quanto ancora ci sia da fare per far cessare questa strage che è una vera e propria emergenza sociale. Si devono rafforzare i controlli e servono misure legislative più stringenti, ma è anche indispensabile e necessario mettere in campo un'azione di prevenzione, di educazione e di formazione che non può più attendere. Durante la discussione del Piano socio sanitario, come Gruppo PD abbiamo presentato un ordine del giorno chiedendo alla Giunta di continuare a rafforzare gli organici dei Psal (Servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro), che sono ridotti al lumicino e impossibilitati a fare quell'azione indispensabile di prevenzione. Oggi le loro attività, a causa del sottodimensionamento dell'organico, sono ormai ridotte al solo controllo e in molti casi a prendere atto degli incidenti, ed è impossibile per loro fare anche prevenzione nonostante l'impegno quotidiano degli operatori. Ma l'ordine del giorno è stato bocciato insieme a tutti gli altri".

"Di fronte a questa strage, non basta più solo il cordoglio delle istituzioni, serve mettere in campo un'azione che preveda investimenti e misure per la prevenzione. Oltre a una maggiore vicinanza - concludono Natale e Ziglioli - alle famiglie che subiscono i lutti e gli incidenti".