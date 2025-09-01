Liguria, maltempo: allerta gialla per temporali su centro e levante

ARPAL, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, ha emesso un’allerta gialla per temporali valida su gran parte della Liguria, a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 1° settembre, fino alla tarda mattinata di domani, martedì 2 settembre.





L’allerta riguarda in particolare il centro-ponente regionale (Zone B e D), dalle 14:00 di oggi fino alle 6:00 di domani. Sul levante della regione (Zone C ed E), invece, l’allerta scatta dalle 18:00 di oggi e durerà fino alle 13:00 di martedì.





La causa è un nuovo passaggio perturbato legato all’avvicinarsi di una saccatura che, spingendosi fino al Nord Africa, convoglierà sulla Liguria aria calda e relativamente secca di origine desertica. Questa particolare configurazione atmosferica potrebbe anche portare piogge miste a sabbia, trasportata dalle correnti in quota.





Già nel corso della mattinata, la struttura depressionaria in avvicinamento ha provocato forti piogge sulla Francia e precipitazioni tra deboli e moderate sul centro-ponente della Liguria. Nelle prossime ore si prevede un progressivo rinforzo del flusso sciroccale, più umido, che aumenterà l’instabilità sul centro della regione, con la possibilità dei primi rovesci e temporali.





In serata è attesa la formazione di un minimo sul Mar Ligure, che favorirà precipitazioni di intensità tra moderata e forte, inizialmente sul centro regione e in estensione al levante. Le piogge insisteranno anche nelle prime ore di martedì, con quantitativi significativi soprattutto sul settore centro-orientale.





Non si escludono criticità come allagamenti localizzati in aree urbane e grandinate di piccole o medie dimensioni. Il mare resterà molto mosso nella giornata di oggi e potrà risultare localmente agitato domani, in particolare lungo le coste dell’Imperiese e dello Spezzino.





La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi sarà attivato il monitoraggio sul sito ufficiale della Protezione Civile ligure, dove sono disponibili aggiornamenti in tempo reale. Le previsioni e gli stati di allerta possono essere consultati anche sul portale Omirl e sull’app Meteo3R, che copre le regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.





Si raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare nelle ore serali e notturne, e attenzione all’evoluzione della situazione meteo.

