Liguria, Mai (Lega) alla Riolfo: "Ci auguriamo che non passi a Forza Italia, per noi i cambi di casacca sono intollerabili"

“La Lega non è una barca sulla quale si sale solo quando fa comodo e dalla quale si scende se il mare si agita". Così si apre la nota di Stefano Mai, capogruppo della Lega in consiglio regionale, a commento della decisione della sua ex vicecapogruppo Mabel Riolfo di lasciare il partito.

"Il Consigliere Mabel Riolfo, senza confrontarsi con nessuno di noi - sostiene Mai, in una nota che esprime il pensiero di tutto il gruppo - e senza coinvolgerci nella sua decisione, ha comunicato le dimissioni dal gruppo, pur restando in consiglio regionale e aderendo al gruppo Misto. Riolfo è stata eletta in Regione unicamente grazie ai voti della Lega e al supporto di tanti nostri sostenitori e militanti, ma è evidente che oggi non si sente più in dovere di rappresentarli".

"Da qualche tempo Riolfo era insofferente. Se non condivide più lo spirito del partito, ammesso che lo abbia mai davvero condiviso, la coerenza vuole che non solo lasci il gruppo, ma anche la carica da Consigliere regionale che ha avuto grazie alla Lega e solo subentrando a seguito delle dimissioni da Consigliere regionale del Vice-Presidente Alessandro Piana, essendo stata la prima dei non eletti. In ogni caso ci auguriamo - conclude Mai - che dietro la sua uscita dalla Lega non si celi la volontà di passare in Forza Italia, perché per noi i cambi di casacca non sono tollerabili”.