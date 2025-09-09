Liguria Live, Grasso: "Maltempo fino a giovedì: poi sole e schiarite per il weekend"

Ancora piogge e temporali sulla Liguria almeno fino a giovedì, con possibili allerte legate ai fenomeni più intensi. Da venerdì, però, le previsioni annunciano un miglioramento con cieli più sereni e un weekend che, salvo qualche isolato piovasco, dovrebbe essere all’insegna del sole.

Situazione attuale – «Fino a giovedì la situazione resterà molto perturbata con passaggi temporaleschi a cui prestare attenzione», ha spiegato Federico Grasso, di Arpal. Le allerte, se necessarie, saranno diramate nelle prossime ore in base all’evoluzione dei modelli previsionali.

Venerdì e weekend – Venerdì sarà la giornata della svolta: «avremo ampie schiarite e soltanto un po’ di nuvolosità residua». Per sabato resta la possibilità di qualche piovasco locale, ma nel complesso il fine settimana dovrebbe trascorrere con tempo stabile e soleggiato.

Estate 2025 – Quella di quest’anno è stata un’estate insolita, con forti contrasti: due ondate di calore, otto allerte per temporali e notti tropicali record. «Ad Alassio, nella notte tra l’11 e il 12 agosto, la temperatura minima non è scesa sotto i 32 gradi», ha ricordato Grasso. Un segnale delle conseguenze del cambiamento climatico, sempre più evidente anche a livello locale.

Cambiamento climatico – Il bilancio complessivo dell’estate mostra valori medi superiori alle attese, con mare molto caldo e fenomeni intensi. «Più energia in gioco significa maggiore intensità degli eventi, e quindi maggiori impatti sul territorio».

Sicurezza – Arpal raccomanda prudenza in caso di temporali: raffiche di vento improvvise, grandine, fulmini e mareggiate possono creare pericoli. «Bisogna sempre ricordarsi di osservare i fenomeni in sicurezza, senza esporsi a rischi inutili».

