Liguria, lavoro: 11.100 nuovi posti entro fine mese, di cui 1.450 nell'Imperiese

Sono 1.450 le assunzioni programmate dalle imprese della provincia di Imperia nel mese di ottobre 2025, secondo l’elaborazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati del Sistema Informativo Excelsior. Il dato si inserisce in un quadro regionale che prevede 11.100 nuovi ingressi in Liguria, mentre a livello nazionale le imprese cercano oltre 520.000 lavoratori.

Nel trimestre ottobre–dicembre, il fabbisogno occupazionale complessivo nell’Imperiese è stimato in 3.760 unità.

I settori trainanti sono turismo e ristorazione (340 assunzioni), commercio (280), servizi alla persona (190) e costruzioni (190). L’82% delle assunzioni sarà a tempo determinato, mentre solo il 18% prevede un impiego stabile (contratti a tempo indeterminato o apprendistato).

Il 68% delle nuove entrate riguarderà il comparto dei servizi e il 76% delle assunzioni interesserà imprese con meno di 50 dipendenti. Le figure più richieste? Dirigenti, tecnici e specialisti rappresentano il 12% delle domande, mentre tre soli profili professionali concentrano il 37% delle assunzioni totali previste.

Si conferma una crescente difficoltà di reperimento: il 47% delle imprese segnala problemi nel trovare i candidati giusti. Un terzo delle assunzioni è rivolto a giovani under 30, mentre quasi il 30% coinvolgerà lavoratori immigrati.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.