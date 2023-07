Liguria, la proposta della Riolfo (Lega): " Accelerare tempi visite sportive, estendere attività a medici con titoli equipollenti"

“La carenza dei camici bianchi in Liguria riguarda anche gli Specialisti in Medicina dello sport. E’ quindi importante estendere ai medici con titoli equipollenti le attività di visita medica per il rilascio dei certificati medici sportivi per attività agonistica e accelerare le tempistiche, rendendo omogenei i prezzi, con le quali vengono rilasciati dalle varie Aziende sanitarie locali della Liguria. In diverse realtà territoriali, poi, vi è una scarsità di strutture esterne convenzionabili che possano affiancare le attività delle Asl e che, in ogni caso, comporterebbero un’ulteriore spesa per l’atleta. Pertanto, è necessario che l’attività agonistica dei liguri sia facilitata anche da questo punto di vista. Ricordo, inoltre, che non ci sono attualmente sufficienti corsi di specializzazione presso le Università e ancora nell’anno accademico in corso non risulta attivata, presso l’Università di Genova, la Specialità di Medicina dello Sport. Rispondendo alla mia interrogazione sul tema, gli assessori competenti hanno mostrato attenzione a questa tematica che coinvolge soprattutto i nostri giovani”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e componente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Mabel Riolfo.