Liguria, l'allerta chiude alle 15: ora si attendono giornate più soleggiate

Prosegue fino alle 15 di oggi l’allerta gialla per temporali in Liguria. Secondo Arpal, la fase più acuta del maltempo ha avuto riflessi contenuti sulla regione, mentre i fenomeni più intensi hanno colpito il centro e il sud Italia.

Situazione attuale – Nelle ultime ore si sono verificati rovesci e temporali, ma gli episodi più forti sono rimasti concentrati soprattutto sul mare e lontani dal territorio ligure. I fenomeni osservati hanno mostrato una struttura poco organizzata e non stazionaria, tendendo a spostarsi o a dissolversi rapidamente.

Evoluzione nel pomeriggio – Per le prossime ore permane un quadro di moderata instabilità, con possibili temporali isolati o sparsi ma con bassa probabilità di fenomeni intensi. La situazione, sottolinea Arpal, resta quindi sotto controllo e gestibile.

Tendenza successiva – Tra la notte e le prime ore di domani è atteso il transito di un nucleo di aria più fredda e instabile, che aprirà la strada a un miglioramento delle condizioni meteo. La prevista rimonta dell’anticiclone dovrebbe infatti garantire una fase di tempo più stabile e soleggiato nei giorni successivi.

