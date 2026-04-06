Liguria, intesa con IIT per rafforzare la presenza a Bruxelles: nasce un coordinamento congiunto

La Regione Liguria compie un nuovo passo verso il rafforzamento della propria proiezione europea approvando una convenzione quadro con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). L’accordo punta a sviluppare una collaborazione strategica capace di generare valore aggiunto per il territorio, attraverso la promozione di progetti e iniziative condivise nel contesto dell’Unione europea.

Fulcro dell’intesa sarà l’attività presso l’ufficio di Bruxelles della Regione, dove verranno coordinate azioni comuni su temi chiave come la transizione verde e digitale, il sostegno alla ricerca e innovazione – con particolare attenzione all’intelligenza artificiale – e le applicazioni nei settori strategici delle scienze della vita e della tutela ambientale.

Quello con IIT rappresenta il secondo accordo di questo tipo siglato dalla Regione Liguria con un ente di ricerca di rilievo internazionale attivo sul territorio. Nel 2025 era stata infatti già avviata una collaborazione con l’Università di Genova, finalizzata anche alla promozione di tirocini extracurriculari legati alle politiche europee e alla progettazione comunitaria, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle istituzioni UE.

La convenzione, della durata di cinque anni e rinnovabile, nasce dalla volontà di consolidare il ruolo della Liguria in Europa e valorizzare le competenze scientifiche e tecnologiche presenti sul territorio. IIT, riconosciuto come organismo di diritto pubblico, sarà partner operativo nella costruzione di sinergie istituzionali e progettuali.

Per garantire l’efficacia delle attività previste, verrà istituito un Comitato di coordinamento tecnico congiunto tra Regione e IIT, incaricato di definire e monitorare le linee di azione condivise a Bruxelles.

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