Liguria, industria vinicola da primato, vicepresidente Piana: "Sostenere giovani produttori per potenziare comparto"

Il settore vitivinicolo ligure continua a crescere e a consolidarsi, grazie a tutta una serie di misure promosse in questi anni da Regione Liguria con investimenti in vigna, in cantina e anche con bandi che aiutano il settore, come quello del ripristino dei muretti a secco. Un traguardo importante, che conferma la Liguria come terra di eccellenza anche nel panorama enologico nazionale e internazionale.

“Grazie all’ampliamento della superficie vitata, sempre più aziende potranno crescere, contribuendo al rafforzamento del comparto vitivinicolo ligure - dichiara Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura - Ora il nostro impegno prosegue con azioni concrete di sostegno ai produttori, valorizzazione delle eccellenze locali e promozione sui mercati, affinché questa crescita sia costante e duratura".

In questo contesto, la Giunta Regionale della Liguria ha recentemente approvato l’attivazione della misura “Investimenti” dell’Organizzazione Comune del Mercato (OCM) Vino per la campagna 2025/2026, con un finanziamento complessivo di 286.089 euro interamente coperto da fondi europei. Anche questo bando prevede contributi destinati alle imprese vitivinicole per l’acquisto di macchinari, attrezzature e contenitori nuovi per la vinificazione, la lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione del vino, con l’obiettivo di migliorare la competitività, l’efficienza energetica e la sostenibilità del settore.

“Si tratta di una misura strategica per il comparto vitivinicolo ligure – dichiara Piana – perché consente alle aziende di innovarsi e rispondere alle esigenze del mercato con strumenti sempre più efficienti e sostenibili. Il nostro obiettivo è sostenere la crescita del settore, valorizzando le produzioni di qualità e favorendo il ricambio generazionale attraverso criteri di priorità per i giovani imprenditori. Saranno privilegiati gli investimenti relativi a produzioni certificate DOP e IGP, nonché le domande presentate da imprenditori tra i 18 e i 40 anni. Abbiamo voluto dare un segnale forte di attenzione e sostegno da parte della Regione per accompagnare un settore strategico che rappresenta un valore aggiunto per il territorio, il turismo e l’economia locale”, conclude il vice presidente.

