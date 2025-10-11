Liguria, incentivi per chi investe nei borghi dell’entroterra: priorità nei bandi regionali

La Regione Liguria rafforza il proprio impegno per sostenere l’entroterra e contrastarne lo spopolamento. La Giunta Bucci ha approvato una delibera che dà priorità territoriale ai piccoli Comuni non costieri con meno di 2.500 abitanti nell’accesso ai fondi regionali destinati al commercio di prossimità e alle piccole imprese. Un provvedimento attuativo della legge regionale 6/2025, già in vigore, che punta a rilanciare le attività economiche nei borghi liguri.

«È un atto concreto per mantenere vivi i nostri paesi dell’entroterra, coerente con il programma di governo regionale – ha spiegato Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico –. L’obiettivo è sostenere chi apre un negozio o un’attività in questi territori, che spesso rappresentano un presidio sociale essenziale. Le misure già attive prevedono contributi fino a 300 euro al mese per cinque anni per le nuove aperture, e fino a 3.600 euro una tantum per le imprese già esistenti».

La delibera introduce una corsia preferenziale per le imprese che beneficiano di questi incentivi, garantendo loro una riserva di fondi e l’accesso facilitato agli strumenti agevolativi regionali ed europei. I dettagli operativi saranno definiti con i successivi provvedimenti attuativi.

Il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana ha sottolineato la portata strategica dell’iniziativa: «Investire nell’entroterra significa rafforzare l’economia locale, creare lavoro e offrire nuove prospettive ai giovani. Con questo strumento premiamo le imprese artigiane, commerciali e di servizi che scelgono di nascere o crescere nei nostri piccoli Comuni. È un tassello importante nella strategia regionale per riequilibrare il rapporto tra costa e aree interne».

