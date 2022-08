Liguria, in arrivo 12 milioni per progetti su turismo accessibile e lotta alle barriere architettoniche

di Marco Innocenti

A presentare il pacchetto di risorse è stata il ministro Erika Stefani, in visita oggi a Genova

Dodici milioni di investimenti sul mondo della disabilità. E' il pacchetto di risorse che arriveranno per finanziare progetti legati in particolare alla lotta all'autismo, presentato stamani nella sala di un hotel del centro di Genova, dal ministro per la disabilità Erika Stefani nel corso di un evento elettorale organizzato dalla Lega.

"Questi 12 milioni sono stanziati in parte per il turismo accessibile, a fronte di ottimi progetti già presentati - ha commentato il ministro Stefani - Ci sono poi fondi destinati a iniziativa sportive o ludico-sportive, come nel caso dei parchi giochi inclusivi. Vi è poi un'altra importante componente che verrà ripartita su progetti sull'autismo. E poi altri fondi per gli assistenti alla comunicazione che andranno direttamente ai comuni. La Liguria ha presentato iniziative e progetti coinvolgendo gli enti del terzo settore ed è il modo migliore per dare risposte a tante famiglie che attendono da anni".

"I 12 milioni che arriveranno in Liguria sono importanti - ha detto Edoardo Rixi - ma non bastano a coprire quel gap culturale e infrastrutturale che purtroppo questo paese ha sul tema della disabilità. Sulle infrastrutture rimangono ancora problemi sugli adeguamenti ad esempio di treni e mezzi ferroviari. Questo riguarda anche il trasporto pubblico e quello aereo. In questo il paese deve fare un passo avanti, specialmente in una regione come la nostra dove c'è una popolazione anziana ma anche un turismo anziano e legato alle disabilità".