Liguria, il San Martino "festeggia" i 6 anni del 112 come numero unico d'emergenza: oltre un milione di contatti nel 2022

A distanza di 6 anni dall'attivazione del Numero Unico di Emergenza 112 in Liguria, l'Ospedale Policlinico San Martino 'festeggia' questa ricorrenza, ricordandone il funzionamento e ripercorrendo i numeri raggiunti dal servizio. Nel 2022, le chiamate totali ricevute dalla Centrale Unica di Risposta 112 sono state 1 mln e 16.151, delle quali circa 534 mila filtrate in quanto 'chiamate improprie' e quindi non inoltrate alle centrali operative competenti (circa il 53%). Sempre nel 2022, le chiamate di soccorso giunte sono state inoltrate alle Forze dell'ordine (148.089), ai Vigili del fuoco (46.741), all'emergenza sanitaria (265.983), alla Capitaneria di Porto (410 chiamate) e alla Polizia locale (20.927 chiamate).

"Questi dati - sottolineano il governatore Giovanni Toti e l'assessore alla sanità Angelo Gratarola - confermano come l'utilizzo del Nue consenta davvero una sempre maggiore tempestività ed efficienza nella gestione dei soccorsi grazie agli strumenti di filtro e di smistamento delle chiamate verso il soggetto più competente per la presa in carico di ogni specifica richiesta, attraverso anche la geolocalizzazione della chiamata, la traduzione simultanea per gli stranieri e la app sui nostri telefoni cellulari".

Il Nue 112 "è un servizio strategico per tutte le emergenze che insistono sulla nostra regione - aggiunge Paolo Frisoni, direttore dell'Emergenza Territoriale 112/118 -: rappresenta il primo e fondamentale contatto del cittadino con gli Enti del Soccorso. Gli Operatori sono consapevoli del loro ruolo nella catena dei soccorsi e a loro va il mio ringraziamento per l'impegno costante e la dedizione. Per il NUE 112 è fondamentale il lavoro in stretta sinergia con gli Enti deputati al soccorso per questo abbiamo attive diverse collaborazioni ultima in ordine temporale quella con la Polizia Locale Riviera di Ponente e Savona che hanno svolto una giornata di formazione presso la nostra cur".