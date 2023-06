Liguria, il ministro per le disabilità Locatelli nel savonese. La Lega: "Presentata ‘Disability card’, convenzione con le associazioni del territorio"

"Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha accettato il nostro invito a visitare il Savonese e stamane l’abbiamo accolta nel Comune di Garlenda, dove ha incontrato amministratori e associazioni del territorio che hanno illustrato le esigenze della popolazione. Nel pomeriggio il Ministro sarà, alle 15, alla casa ‘Adso’ in Rione Risorgimento ad Albenga e quindi alla struttura Anffas in via Sant’Eugenio a Ceriale. A Garlenda abbiamo presentato la convenzione siglata con le associazioni del territorio sulla ‘Disability card’, un modo per riconoscere immediatamente persone con disabilità e consentire l’accesso prioritario a strutture pubbliche e agevolate a musei e centri sportivi. Molto concreto e produttivo il confronto tra le associazioni, gli amministratori locali e il Ministro, che ringraziamo per la sua visita in Liguria. Il Ministro ha inoltre incontrato i 40 atleti con disabilità intellettivo-relazionale che hanno partecipato al Torneo di tennis nazionale di primavera Fisdir in corso a Garlenda”.

Lo hanno dichiarato il capo dipartimento Disabilità della Lega Liguria Sara Foscolo e il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.