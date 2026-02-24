Genova, la biblioteca del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati punto di riferimento per Foro e città

Oltre 12.000 accessi all’anno: la Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati punto di riferimento per il Foro e la città

Con una media di circa 50 accessi e richieste di servizi al giorno, la Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a Palazzo di Giustizia registra oltre 12.000 accessi all’anno, confermandosi un presidio fondamentale per l’attività professionale degli avvocati e per la diffusione della cultura giuridica sul territorio.

La Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, con accesso al pubblico nei giorni di mercoledì e venerdì, e offre i propri servizi ad avvocati, praticanti, studenti universitari e laureandi, magistrati e giudici onorari, oltre che alle biblioteche aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale e alle università in regime di reciprocità.

Il dato degli accessi quotidiani, che comprende sia la presenza fisica sia le richieste di servizi online, restituisce l’immagine di una struttura altamente utilizzata e costantemente attiva, in grado di rispondere alle esigenze di aggiornamento, studio e ricerca di un’utenza ampia e qualificata.

Il patrimonio bibliografico e documentale della Biblioteca comprende codici commentati e non, riviste giuridiche cartacee e online, monografie e le principali banche dati giuridiche nazionali, tra cui DeJure Top Major, One Legale, Top24 Diritto – Il Sole 24 Ore e Memento Più, oltre a numerosi portali specialistici. Particolarmente apprezzata è la rassegna quotidiana delle novità giurisprudenziali e normative, selezionata e curata dalla bibliotecaria.

Gli spazi sono dotati di dieci postazioni informatiche, stampanti, scanner e fotocopiatrice, 35 posti a sedere e un’area dedicata alla lettura e alla consultazione informale. Dal 2020 ad oggi sono stati acquistati circa 1.100 volumi; il catalogo complessivo, che conta circa 5.000 monografie, è consultabile online tramite SBN, sistema nel quale la Biblioteca è integrata grazie alla convenzione con Regione Liguria. È attivo inoltre il servizio di prestito interbibliotecario e document delivery con biblioteche e università italiane.

Accanto all’attività di studio, la Biblioteca svolge un’importante funzione culturale e divulgativa. Nel corso del 2025 sono stati organizzati 25 eventi aperti al pubblico, tra presentazioni di libri, rassegne tematiche e incontri del Club di lettura “Non solo codici”, nell’ambito delle iniziative del Centro Cultura dell’Ordine.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ringrazia tutto il personale di segreteria e, in particolare, Valentina Ciuffardi, per la professionalità e la dedizione con cui garantisce il funzionamento quotidiano e il costante aggiornamento della Biblioteca, rendendola un servizio strategico per il Foro e un luogo di riferimento per la città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.